Governo: Provenzano, grazie a Conte, ora esecutivo Draghi con maggioranza europeista

- Da ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano affermadi essersi "battuto, nel solco della Costituzione, per ridurre disuguaglianze, liberare potenzialità, rimuovere ostacoli, colmare divari. Ho provato a servire le istituzioni con disciplina e onore. Ora, un’esperienza finisce", scrive su Facebook. "Vorrei ringraziare tutti i colleghi di governo e in particolare il presidente Giuseppe Conte, anche per le parole di oggi. Ho ultimato il resoconto delle attività svolte, che sarà pubblicato nelle prossime ore, a disposizione del nuovo governo, che spero sia guidato dal professor Mario Draghi e sostenuto da una chiara maggioranza politica europeista, con un’agenda sociale necessaria a tirare fuori l’Italia dalla crisi", aggiunge. "Lascio - continua Provenzano - un patrimonio di programmi, risorse, strumenti e azioni per il Sud e la coesione territoriale, con l’augurio sincero a chi verrà dopo di fare ancora di più e meglio. Ringrazio le mie collaboratrici e i miei collaboratori, e tutti coloro che hanno partecipato all’azione di governo con il loro lavoro. A tutti voi, grazie per i suggerimenti e le critiche. Ma, lasciatemi dire, anche per il sostegno, l’amicizia, la solidarietà. Non erano scontati, non lo sono mai". (Rin)