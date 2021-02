Milano: Legambiente a tassisti, manca progetto di città a misura di persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Legambiente Lombardia in una nota replica alla lettera aperta dei tassisti milanesi a Palazzo Marino per lamentare una “crociata contro le auto” in atto nella città. "Se qualcuno avesse davvero lanciato una campagna contro gli automobilisti, sarebbero i tassisti sarebbe i primi a beneficiarne. A patto che sia intelligente vedere in termini così ostili il necessario riequilibrio delle quote di mobilità mobilità milanesi, avere meno automobili vorrebbe dire meno congestione, quindi più opportunità di lavoro per un mestiere duramente colpito dalla pandemia. Mancanza di uno sguardo d’insieme è piuttosto attribuire alla presenza delle nuove piste ciclabili tutta la congestione e il traffico di cui parla l’associazione di categoria", osserva Legambiente. "Il problema - chiede Andrea Poggio, responsabile nazionale Legambiente per la mobilità sostenibile - sono le troppe auto o le troppe bici? Nuove piste, corsie o percorsi con priorità alla bicicletta si estenderanno per centinaia di chilometri in tutta la città. Inoltre, grazie agli emendamenti al Codice della Strada entrati da poco in vigore, la maggior parte delle strade di tutte le città d’Italia avranno velocità limitata a 30 all’ora. Milano dispone di ben 2.000 chilometri di strade urbane: non si può pretendere che la maggioranza siano ad uso esclusivo delle automobili, quando in auto si compiono solo un terzo circa degli spostamenti cittadini". (segue) (com)