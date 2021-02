Milano: Legambiente a tassisti, manca progetto di città a misura di persona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le ciclabili milanesi attaccate da Tam - precisa Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - sono da tempo previste nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, in vigore dal 2018, e ribadite in Strade Aperte, il documento di fine aprile che ha delineato gli interventi di urgenza per la ripresa dalla pandemia in tema di mobilità. Una ciclabilità diffusa garantisce un’alternativa efficiente e sostenibile al trasporto collettivo e alla motorizzazione privata, garantisce il distanziamento fisico, migliora la risposta immunitaria dei cittadini. I tassisti di Tam dovrebbero avere maggiore lucidità: la ciclabilità è loro alleata, non un nemico da combattere". “Manca una seria riflessione sul traffico da bollino nero lamentato dall’associazione di categoria milanese: ad esempio aver tenuto aperte Area C e Area B, e non aver regolamentato diversamente la sosta", afferma Federico Del Prete, presidente del circolo Legambici di Milano. “Usare l’automobile a Milano - prosegue - è ancora troppo facile, diversamente da altre città europee. Si potrebbe piuttosto dire che la ‘campagna green’ di cui ha parlato l’associazione non è stata affrontata con la determinazione necessaria". (com)