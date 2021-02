Cipro: leader turco-cipriota Tatar, con ministro britannico Raab discusso di Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’autoproclamata repubblica turca di Cipro del nord, Ersin Tatar, ha discusso oggi con il ministro degli Esteri del Regno Unito, Dominic Raab, in visita ufficiale nell’isola, di questioni come la conferenza informale sulla questione cipriota nel formato 5+1 voluta dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che si terrà ai primi di marzo, e degli eventuali benefici che la Brexit potrà apportare ai turco-ciprioti. “La nostra sovranità è estremamente importante per un accordo equo, permanente e sostenibile a Cipro”, ha detto Tatar, aggiungendo che la stabilità sull’isola potrà essere raggiunta solo quando “i due Stati” si riconosceranno reciprocamente. Durante l’incontro Tatar ha spiegato a Raab, in visita nell’isola per la prima volta, la posizione della parte turco-cipriota. Al centro dei colloqui fra Tatar e il ministro britannico, secondo l’emittente turco-cipriota “Brt”, anche i vaccini contro il Covid-19, in particolare il vaccino prodotto dall’Università di Oxford e dalla casa farmaceutica AstraZeneca. (Gra)