Turchia: Ue, eventi Università Bogazici sono sviluppi negativi in diritti umani

- L'Unione europea è seriamente preoccupata per gli sviluppi negativi in Turchia nei settori dello stato di diritto, dei diritti umani e della magistratura. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) secondo cui la detenzione di oltre cento studenti che esercitano il loro legittimo diritto alla libertà di riunione, nonché la decisione del governatore di Istanbul di vietare ogni tipo di assemblea, manifestazione e marcia in due distretti che coprono l'entroterra dell'università di Bogazici (Bosforo) è un sviluppo preoccupante, e va contro l'impegno dichiarato delle autorità per le riforme verso i valori e gli standard dell'Ue. La pandemia non può essere utilizzata come mezzo per mettere a tacere le voci critiche, secondo il Seae. L'incitamento all'odio mostrato da funzionari di alto livello contro gli studenti Lgbti durante questi eventi e la chiusura di un'associazione Lgbti "è inaccettabile", ha dichiarato il Seae. "Chiediamo alla Turchia di rispettare i suoi obblighi nazionali e internazionali e di rilasciare coloro che sono stati arbitrariamente detenuti per aver esercitato il loro diritto di riunione pacifica nelle ultime settimane. L'uso eccessivo della forza da parte della polizia contro le persone che si avvalgono del loro diritto alla libertà di opinione è in contraddizione con gli obblighi della Turchia in quanto paese candidato e membro di lunga data del Consiglio d'Europa", ha concluso. (Beb)