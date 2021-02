Spagna-Italia: ambasciatore Guariglia incontra il presidente del Comitato militare Ue generale Graziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha ricevuto questa mattina in Ambasciata il Generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione Europea, a Madrid per una visita istituzionale. Nel corso del loro incontro, l'ambasciatore Guariglia e il generale Graziano – già capo di Stato maggiore della Difesa italiana dal febbraio 2015 al novembre 2018, data in cui ha assunto la sua importante funzione europea a Bruxelles – hanno fatto il punto sulle attività europee nel campo della difesa e sulle possibili collaborazioni italo-spagnole in tale ambito strategico.(Spm)