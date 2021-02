Francia: premier Castex, situazione sanitaria non giustifica nuova serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la crisi sanitaria provocata da coronavirus "non giustifica" l'applicazione di una nuova serrata. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, durante una conferenza stampa organizzata per fare il punto della situazione. "Se saremo costretti, non esisteremo" a imporre una serrata, ha detto il premier, spiegando che le restrizioni attuate dal governo hanno permesso di "mantenere il controllo dell'epidemia". Sebbene il bilancio quotidiano resti alto, "la circolazione del virus non è aumentata. Questo si spiega con la strategia che abbiamo adottato in questi ultimi mesi", ha aggiunto Castex.(Frp)