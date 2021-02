Albania: iniziativa missione Osce e Cec per incoraggiare partecipazione giovani a elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la missione dell'Osce in Albania e la Commissione elettorale centrale (Cec) hanno organizzato una serie di attività incentrate sui giovani elettori, con l'obiettivo di aumentare la loro partecipazione alle elezioni in occasione della Giornata delle elezioni globali. Secondo quanto riferito dai media di Tirana, la missione e la Cec hanno invitato i giovani di tutto il paese a creare video e slogan per le elezioni generali del 25 aprile e hanno premiato quattro vincitori in un evento ospitato dal commissario di Stato per le elezioni, Ilirjan Celibashi e l'ambasciatore, Vincenzo Del Monaco, capo della missione Osce in Albania. I vincitori hanno scambiato opinioni con Del Monaco e Celibashi sul rafforzamento del ruolo dei giovani nei processi democratici, sull'importanza della loro partecipazione alle elezioni e sull'impatto che i giovani possono portare nella vita politica del paese. "Coinvolgere i giovani nei processi democratici è una componente importante del lavoro della missione Osce. I giovani dovrebbero partecipare all'E-Day e votare, far parte del processo. Hai un ruolo importante nel futuro del paese, fai sentire la tua voe", ha detto Del Monaco nel colloquio con i giovani. (segue) (Alt)