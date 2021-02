Albania: iniziativa missione Osce e Cec per incoraggiare partecipazione giovani a elezioni parlamentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario di Stato per le elezioni ha dichiarato: "L'impegno dei giovani attraverso il concorso per il miglior video, grafica e slogan per le elezioni durante la celebrazione della Giornata elettorale globale è stata una grande occasione per trasmettere messaggi sull'importanza della partecipazione dei giovani al processo elettorale" . Celibashi e Del Monaco hanno colto l'occasione per sollecitare tutti gli elettori a controllare i propri nomi nelle liste elettorali e ad avere un documento di identità valido per poter votare il 25 aprile. Come evento collaterale, la missione ha donato 700 copie stampate del codice elettorale recentemente modificato alla Cec per aiutare i commissari elettorali nell'organizzazione delle prossime elezioni. (Alt)