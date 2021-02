Libia: media, Consiglio di sicurezza Onu stabilisce dispiegamento osservatori per monitorare tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza dell’Onu avrebbe ordinato oggi al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, di dispiegare una prima squadra di osservatori per il monitoraggio del cessate il fuoco nel Paese, siglato lo scorso 23 ottobre. Lo riferisce il quotidiano libico “Al Wasat”. La richiesta sarebbe contenuta in una missiva che il Consiglio avrebbe indirizzato a Guterres, in risposta a una raccomandazione fatta in precedenza dallo stesso Segretario generale. Nella lettera i membri del Consiglio avrebbero richiesto, nel momento in cui studiano modifiche al mandato della Missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil), di “formare e dispiegare rapidamente un’avanguardia” di osservatori. Il Consiglio avrebbe precisato che attenderà entro 45 giorni al massimo un rapporto, preparato dal team di osservatori, e proposte pratiche per modificare il mandato della missione. (Lit)