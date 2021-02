Imprese: Enel, indebitamento finanziario netto a fine 2020 a 45,4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un indebitamento finanziario netto a fine 2020 pari a 45,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto alle attese. E' uno dei risultati consolidati preliminari dell'esercizio 2020 di Enel, esaminati oggi dal consiglio di amministrazione. "La variazione rispetto ai 45,2 miliardi di euro rilevati nel 2019 (+0,4 per cento) - spiega una nota - è riferibile al fabbisogno generato dagli investimenti del periodo, dal pagamento di dividendi e dalle operazioni straordinarie per l'acquisto di ulteriori partecipazioni nel capitale sociale di Enel Américas ed Enel Chile. I positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa e la riconduzione a strumenti ibridi di capitale di prestiti obbligazionari precedentemente emessi, per effetto della modifica dei relativi termini e condizioni, hanno sostanzialmente compensato il fabbisogno finanziario connesso alle fattispecie sopra evidenziate".