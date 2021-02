Francia: premier Castex, nei prossimi giorni disponibili 1,7 milioni di appuntamenti per vaccino Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia nei prossimi giorni saranno resi disponibili 1,7 milioni di appuntamenti per ricevere la prima dose di vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex. Di questi, 500 mila saranno resi disponibili a partire da domani, 5 febbraio, mentre gli altri arriveranno la prossima settimana per il mese di marzo. Il governo si impegna per avere la più "grande trasparenza" possibile, con l'obiettivo di "dare più visibilità possibile al dispiegamento della campagna vaccinale", ha detto il capo del governo.(Frp)