Nord Macedonia: premier Zaev, attendiamo permesso Pfizer per vaccini anti Covid dalla Serbia (3)

- Il Montenegro è attualmente sprovvisto di vaccini e non ha ancora cominciato la campagna di vaccinazione sugli abitanti, esattamente con Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina e Kosovo. Il ministero della Salute di Podgorica ha firmato nei giorni scorsi anche un accordo con l'azienda cinese Sinopharm per la consegna di 150 mila dosi di vaccino. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla stampa bosniaca, anche la Repubblica Srpka (entità serba della Bosnia Erzegovina) ha chiesto aiuto alla Serbia. L'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca e presidente di turno del Paese, Milorad Dodik, ha espresso "delusione" per il meccanismo Covax a cui anche la Bosnia Erzegovina aveva deciso di aderire. Nel frattempo è arrivato il primo lotto di Sputnik V ordinati da Banja Luka per sopperire alla carenza di vaccini. Secondo quanto riferisce il sito web "Klix", oggi è il terzo giorno consecutivo in cui il contingente di duemila dosi è fermo all'aeroporto internazionale di Sarajevo per un problema con la società di spedizioni che deve trasportarlo fuori dallo scalo. Secondo i piani dell'entità serba, entro marzo dovrebbero arrivare dalla Russia 400 mila dosi di vaccino. (Seb)