Italia-Russia: Centro culturale russo a Roma, 17 febbraio conferenza dedicata a Gogol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 febbraio alle ore 18:30 il Centro russo di scienza e cultura a Roma invita alla seconda conferenza del ciclo "Legami culturali: Italia-Russia", dedicata a Nikolaj Gogol'. Secondo quanto riferisce una nota stampa, insieme allo storiografo e critico letterario Pavel Surkov, si esplorerà l'universo del grande scrittore russo, focalizzando l'analisi su diversi quesiti che per il momento non hanno una risposta. Perché il poema "Le anime morte" che doveva illustrare le realtà della Russia fu scritto in Italia? Cosa ha dettato la centralità della capitale italiana nell'opera creativa di Gogol'? Qual è stata l'influenza della cultura italiana sul patrimonio letterario dello scrittore e, in parte, sull'intera letteratura russa?. Queste alcune domande che verranno analizzate durante la conferenza. (Com)