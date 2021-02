© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia: Mitsotakis, attesa forte ripresa del turismo quest'estate - In Grecia questa estate è previsto un "forte rimbalzo" del settore turistico in quanto si prevedono maggiori arrivi da Paesi chiave quali Regno Unito e Israele grazie alla rapida spinta nei programmi di vaccinazione anti Covid. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, in un'intervista alla stampa internazionale ripresa dai media di Atene. "Sono realista, ma sono anche cautamente ottimista sul fatto che faremo molto meglio rispetto allo scorso anno", ha detto Mitsotakis. "L'anno scorso eravamo al 20-25 per cento di quello che avremmo ottenuto in un anno normale. Se avessimo ottenuto il 50 per cento di quello che sarebbe stato un anno normale, sarebbe comunque migliore del 100 per cento rispetto allo scorso anno", ha proseguito il capo di governo. Il turismo, che rappresenta circa il 20 per cento dell'economia greca e impiega un lavoratore su cinque, ha registrato un crollato l'anno scorso quando la pandemia di coronavirus ha fatto calare gli introiti a 4 miliardi di euro dai 18 miliardi del 2019. (segue) (Res)