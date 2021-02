© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: Banca d'Inghilterra, "l'economia si riprenderà grazie alla campagna vaccinale" - Nel suo ultimo rapporto sulla politica monetaria britannica, la Banca d'Inghilterra (BoE) comunica il mantenimento dei tassi di interesse allo 0,1 per cento, sottolineando come l'economia si riprenderà "con vigore" quest'anno, anche grazie alla campagna vaccinale messa in atto dal governo di Londra. La banca centrale si attende che l'economia diminuisca del 4,2 per cento nel primo trimestre del 2021, a causa delle restrizioni messe in atto per limitare la diffusione del virus. Tuttavia, gli economisti della Banca d'Inghilterra si attendono anche un rimbalzo dell'economia in primavera, grazie soprattutto all'aumentata fiducia della popolazione nelle proprie capacità di spesa, dovuta appunto nelle previsioni della BoE al successo della campagna vaccinale. (segue) (Res)