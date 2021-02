© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia-Moldova: Macron a Sandu, sosteniamo sovranità, indipendenza e integrità moldava - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso il "sostegno indefettibile della Francia alla sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriale della Moldova" durante una dichiarazione congiunta tenuta all'Eliseo al fianco della sua omologa moldava, Maia Sandu. Il capo dello Stato francese ha ricordato che Parigi è disponibile nello svolgere un "ruolo utile" in questo contesto. Macron ha dichiarato che la visita della sua omologa non è "fortuita" ma corrisponde a una "svolta" intrapresa dalla Moldova, con la scelta da parte del popolo moldavo di eleggere una "personalità coraggiosa" come quella di Sandu. La sua elezione è "un formidabile messaggio di speranza", ha detto Macron rivolgendosi all'omologa. "La Francia è pronta ad impegnarsi per accompagnare la Moldova su questo cammino" e "questa passa per un sostegno ai progetti di investimento delle aziende francesi", ha detto Macron. Il leader francese ha poi sottolineato la necessità di regolare il conflitto in Transnistria (regione separatista filorusso della Moldova orientale), "che costituisce una sfida importante per la pace e la sicurezza europea". (segue) (Res)