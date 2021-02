© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Usa: Cremlino, inaccettabile approccio sanzionatorio - Le autorità della Russia considerano inaccettabile l'approccio degli Stati Uniti, che intendono costruire relazioni bilaterali attraverso le sanzioni. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, commentando l'introduzione al Congresso di un disegno di legge sulle sanzioni anti-russe legato al caso dell'attivista Aleksej Navalnyj. "Dal momento che sappiamo che sono ancora in corso delle discussioni su questo punto, aspettiamo di vedere come si svolgeranno", ha dichiarato Peskov. Il portavoce ha anche aggiunto che le autorità russe non terranno conto delle dichiarazioni dei politici stranieri sulla decisione di commutare la condanna sospesa di Navalnyj nel caso Yves Rocher. (segue) (Res)