© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ungheria: premier Orban, per noi è meglio restare nell'Ue - L'Unione europea, per come la concepisce l'Ungheria, è una collezione di Stati sovrani. E' l'opinione espressa dal primo ministro ungherese, Viktor Orban, in un'intervista al settimanale tedesco "Stern". "Noi in Ungheria diciamo che puoi essere un buon europeo solo se sei un buon ungherese", ha detto il premier. I suoi concittadini vedono con preoccupazione ogni tentativo di centralizzazione, alla luce della loro storia. "Non vogliamo rinunciare di nuovo alla nostra sovranità e allo stato di diritto conquistati in Europa centrale e orientale 31 anni fa", ha detto Orban. Interrogato sul perché Budapest non segua il percorso tracciato dal Regno Unito con la Brexit, Orban ha risposto che per l'Ungheria "è meglio stare nell'Unione europea" e la fuoriuscita di Londra è stata "un grosso errore che andava prevenuto". E' importante per l'Ungheria appartenere a una comunità in grado di garantirle sicurezza e il Paese aderisce totalmente ai valori definiti all'art. 2 del Trattato di Lisbona, che sono anche riconosciuti nella costituzione magiara. Orban etichetta poi come "assurde" le accuse che arrivano al suo Paese in merito alla salvaguardia dello stato di diritto. "Criteri chiari e oggettivi a giustificazione di queste accuse non provate non sono mai stati presentati", ha affermato, aggiungendo che "analisi obiettive dimostrano che la quota di mercato dei media critici nei confronti dell'esecutivo è oltre il 50 per cento". (Res)