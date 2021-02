I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Trasporti: Terzi, a Milano maggior affluenza in metro non riguarda la fascia degli studenti - "La maggior affluenza dei viaggiatori in metro è stata registrata tra le 8.30 e le 8.50, è evidente quindi che non è la fascia che riguarda gli studenti". Lo ha dichiarato l'assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi durante il suo intervento alla commissione Territorio e Infrastrutture a Palazzo Pirelli. "Questo - ha aggiunto Terzi - porta a sostenere ulteriormente la teoria, condivisa da tutti noi, e anche dal prefetto e dal Comune, che si debba intervenire anche su altre attività. L'indicazione del prefetto è stata quella di spingere soprattutto nella pubblica amministrazione lo smartworking". In merito al servizio ferroviario "a parte Sondrio e quindi la previsione già di partenza di servizi integrativi, lato Sondrio e alcune tratte e direttrici che la riguardano, dove non è stato previsto il cosiddetto scaglionamento, Trenord ha dichiarato che l'impatto degli studenti della secondaria di secondo grado è assolutamente limitato". (segue) (Rem)