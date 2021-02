I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Battisti: gip Milano archivia indagine su presunto sostegno a ex Pac durante latitanza - Il gip di Milano ha accolto la richiesta di archiviazione dell’inchiesta a carico di tre persone per “assistenza agli associati” per il loro presunto sostegno durante l'ultimo periodo di latitanza dell'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti prima dell'arresto in Bolivia il 12 gennaio 2019 e dell'estradizione in Italia per scontare l'ergastolo per quattro omicidi. Stando alle indagini del pm Alberto Nobili, responsabile della sezione distrettuale antiterrorismo di Milano, gli indagati si sarebbero solamente attivati per cercare di trovare una soluzione al caso di Battisti, in particolare usando contatti e conoscenze politiche. (segue) (Rem)