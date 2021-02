I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: in corso attività spostamento mura d'interesse archeologico al cantiere M4 De Amicis - A Milano sono in corso in questi giorni le attività per la rimozione dei ritrovamenti archeologici nel cantiere della stazione De Amicis della M4. Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale, che spiega che nell'area di lavoro per la realizzazione la nuova metropolitana di Milano, sono stati portati alla luce i resti di una struttura muraria angolare in corrispondenza del futuro atrio della stazione. Il lato lungo l'asse di via De Amicis costituisce, verosimilmente, la sponda nord del naviglio di San Girolamo. Qui era già stata trovata una struttura che verrà rimontata nel piazzale della futura stazione metropolitana. Il lato parallelo a via Cesare Correnti potrebbe essere connesso alla Pusterla dei Fabbri o al reticolo idraulico di epoca tardo antica o medioevale. Non si esclude però che la struttura possa anche essere la fondazione di una torre con funzioni difensive o legate alla presenza dell'acqua in ingresso a Milano. (segue) (Rem)