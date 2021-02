I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Mv Agusta consegna quattro moto alla squadra "Nibbio" della Polizia di Stato - La Mv Agusta ha consegnato al al reparto motociclisti “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano quattro motociclette Turismo Veloce Lusso SCS. Tre cilindri, 800 di cilindrata e 110cv di potenza queste motociclette sono dotate della frizione automatica Csc, particolare apprezzato dagli agenti perché - hanno spiegato - consente di avere la mano sinistra libera in caso di necessità. "Per noi, come azienda locale, è molto importante mantenere connessioni con la comunità quindi questa partnership con le istituzioni è per noi molto naturale: queste moto sono stato progettate come moto sportive per un ambiente urbano quindi sono agili, performanti e uno strumento di lavoro efficace e sicuro. Continueremo a sostenere la squadra 'Nibbio' di Milano. Auguro agli agenti di usarle in modo sicuro, ma anche di divertirsi”, ha detto il ceo di Mv Agusta Timur Sardarov alla consegna delle moto. “Quando un' azienda prIvata mostra attenzione per un'istituzione – ha aggiunto il questore – il rappresentante dell'istituzione non può che ringraziare. Questi mezzi permetto di raggiungere la città e di controllarla in maniera più capillare. Poter fare questo grazie a dei mezzi che hanno dei requisiti così professionalmente elevati per noi è un gran privilegio. Sapere che i nostri dipendenti salgono su mezzi che hanno standard per la loro sicurezza così elevati è per noi motivo di enorme fiducia”. (Rem)