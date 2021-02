I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio Morganti: da Corte d’appello pena più leggera per i 3 giovani di Alatri - La Corte d’Appello di Roma alleggerisce le condanne ai tre giovani imputati per l’omicidio di Emanuele Morganti di Alatri. La richiesta della procura generale di riconoscere l’omicidio volontario non è stata accolta. Resta quindi riconosciuto l’omicidio preterintenzionale oltre ad alcune attenuanti dato che la corte ha condannato Michel Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, a 14 anni di carcere contro i 16 anni a cui erano stati condannati in primo grado dalla corte d’assise di Frosinone. Confermata, inoltre, l’assoluzione per Franco Castagnacci, padre di Mario. La sentenza è arrivata dopo circa due ore di Camera di consiglio. Emanuele Morganti, 20enne di Alatri, è stato ucciso nella notte tra il 25 e 26 marzo 2017 davanti ad una discoteca nel centro storico della cittadina ciociara. Aveva da poco finito di lavorare e stava trascorrendo la serata con la fidanzata e gli amici quando il gruppo di giovani si è accanito su di lui senza dargli speranza di sopravvivenza: è morto dopo alcuni giorni di agonia. (segue) (Rer)