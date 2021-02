© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: nave militare attraversa Stretto di Taiwan, primo transito sotto amministrazione Biden - La Marina militare degli Stati Uniti ha inviato oggi un cacciatorpediniere a missili guidati attraverso lo Stretto di Taiwan. È la prima volta che una nave da guerra statunitense attraversa lo spazio di mare che separa Cina e Taiwan sotto l'amministrazione del nuovo presidente Usa Joe Biden. "La USS John S. McCain, con base in Giappone, ha effettuato il transito di routine in conformità con il diritto internazionale", ha spiegato in una dichiarazione il tenente Joe Keiley, portavoce della settima Flotta della Marina Usa. "Il transito della nave attraverso lo Stretto di Taiwan dimostra l'impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto. L'Esercito degli Stati Uniti continuerà a volare, navigare e operare ovunque il diritto internazionale lo consenta", ha aggiunto Keiley. (segue) (Res)