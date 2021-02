© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Airbus tratta con l’India per la cessione in leasing di elicotteri Panther - Il colosso europeo della difesa Airbus è in trattative con la Marina dell’India per la cessione in leasing di elicotteri Panther. Lo ha reso noto al quotidiano online “The Print” Remi Maillard, presidente di Airbus India e direttore esecutivo dell’azienda per l’Asia meridionale. L’affare è legato alle difficoltà dell’India ad attuare un piano da 3 miliardi di dollari per l’acquisto di 111 elicotteri navali. “Siamo pronti a offrire opzioni di leasing e si tratta di un’eccellente opportunità per soddisfare le necessità operative nel breve termine, in particolare nell’Oceano Indiano. Crediamo che ci sia un deficit di capacità nella regione dell’Oceano Indiano e saremmo lieti di offrire i nostri elicotteri alla Marina indiana”, ha spiegato Maillard nel corso della rassegna Aero India 2021. Il governo di Narendra Modi ha concesso alle forze armate il via libera per l’approvvigionamento di mezzi militari in leasing attraverso la Procedura di acquisizione della difesa (Dap) 2020. Airbus potrebbe cedere in leasing alle forze aeree indiane anche due A330 Mrtt da trasporto militare e rifornimento in volo. (segue) (Res)