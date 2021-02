© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: protesta agricoltori, Greta ribadisce sostegno dopo polemiche su commenti Twitter - L’attivista per l’ambiente Greta Thumberg ha ribadito su Twitter il suo sostegno agli agricoltori indiani in protesta, dopo le polemiche scatenate in India da un suo precedente tweet. “Sono ancora dalla parte degli agricoltori e sostengo la loro protesta pacifica. Odio, minacce o violazioni dei diritti umani non cambieranno mai ciò”, ha scritto oggi la giovane svedese. Ieri aveva pubblicato e poi modificato un link a un documento condiviso con informazioni utili per la mobilitazione di coloro che contestano le tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre; l’altro ieri aveva manifestato la sua “solidarietà”. Greta non è stata l’unica celebrità internazionale a esprimersi sulle proteste in corso in India. Insieme alla sua si sono levate anche altre voci, tra le quali quella della pop star Rihanna. L’attrice di Bollywood Kangana Ranaut, che aveva risposto all’una definendola una “monella viziata” e all’altra una “sciocca”, si è vista oscurare due tweet per violazione delle norme del social network. Uno è proprio quello riguardante la cantante, l’altro un retweet in cui i contestatori venivano chiamati “terroristi”. Altre celebrità indiane hanno partecipato alle polemiche social, su un fronte o sull’altro, così come esponenti della politica e del governo. (Res)