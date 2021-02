I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Covid, accordo per negoziare acquisto vaccino russo Sputnik V - La Colombia ha firmato un accordo per negoziare l’acquisto del vaccino russo anti-Covid Sputnik V e ha autorizzato le importazioni del vaccino cinse Sinovac. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Fernando Ruiz. “Eravamo in attesa, come per tutti i vaccini, che gli studi con le prove sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini fossero pubblicati”, ha detto il ministro riferendosi al vaccino russo. “Stiamo proseguendo i colloqui e resta aperta la possibilità di acquisto di questo vaccino”. Allo stesso tempo l’Istituto nazionale di vigilanza per i medicinali e gli alimenti (Invima) ha autorizzato l’importazione del vaccino cinese Sinovac. (segue) (Res)