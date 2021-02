© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: covid, Ops conta su collaborazione di Maduro e Guaidò per distribuire vaccini - Per distribuire in Venezuela i vaccini anticovid messi a disposizione dal meccanismo Covax, l'Organizzazione panamericana della Salute (Ops) conta sulla "volontà" tanto del governo di Nicolas Maduro quanto sull'opposizione di Juan Guaido. Lo ha detto Ciro Ugarte, direttore del dipartimento di emergenze sanitarie dell'Ops, parlando dello stanziamento di 1.425.600 dosi del vaccino di AstraZeneca. La volontà in questo senso del presidente Nicolas Maduro e del gruppo di Guaidò "è una buona notizia", ha dichiarato Ugarte. Per poter accedere ai vaccini acquistati tramite il Covax, il Venezuela deve risolvere il problema del ritardo nei pagamenti della quota all'Ops entro il 9 febbraio, come scritto da Paolo Balladelli, capo missione Venezuela per l'Ops sul suo account Twitter. (segue) (Res)