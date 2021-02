I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: disastro Brumadinho, Vale paga risarcimento da 5,8 miliardi di euro allo stato - La compagnia mineraria brasiliana Vale ha firmato questa mattina un accordo con il governo dello stato di Minas Gerais del valore di 37,6 miliardi di real (5,8 miliardi di euro) a titolo di risarcimento per i danni causati dalla tragedia di Brumadinho. Il 25 gennaio del 2019 la diga di contenimento di una vasca di laminazione nella miniera di ferro di Corrego do Feijao, nel municipio di Brumadinho, crollò causando 270 vittime. Circa 12 milioni di metri cubi di fango di scarto della lavorazione per l'estrazione del ferro ricchi di metalli pesanti e altri inquinanti si riversarono nella valle sottostante arrecando un danno irreparabile alla salute pubblica e all'ambiente. Secondo il governo dello stato si tratta del più grande accordo mai concluso nella storia del Brasile. "Questo è il più grande accordo per valore del risarcimento nella storia del Brasile e il secondo al mondo", ha detto il segretario di governo dello stato, Mateus Simoes. L'accordo si riferisce a soli danni subiti dallo stato. (Res)