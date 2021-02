Speciale scuola: indagine Confapi, dopo "raccomandazioni" De Luca statali posticipano riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta - prosegue la nota - azioni come queste lasciano emergere evidenti differenze tra gli istituti statali e i paritari che, ricordiamolo, svolgono comunque un servizio pubblico. Le scuole paritarie, pur avendo riaperto, come prescritto, con il 50% degli studenti in presenza, hanno di fatto attivato un programma virtuoso di accesso alle strutture, predisposto già da luglio 2020, e scelto responsabilmente il rientro in sicurezza rispetto alla didattica a distanza. Servizio pubblico quello della scuola statale, servizio pubblico quello delle paritarie private: ma che differenza di mezzi e di iniziativa! Il 20 gennaio 2021, il Tar della Regione Campania ha accolto il ricorso presentato da un comitato genitori, stabilendo che anche in Campania le lezioni avvenissero in presenza con il rientro in classe così come previsto dalle normative nazionali. A fronte di questa sentenza, 'l'atto di richiamo' del presidente della Regione Campania, ha finito per contribuire non poco ad alimentare disorientamento, tensione e spaccature tra genitori, insegnanti e dirigenti scolastici, in un momento particolarmente difficile, in cui la scuola è tendenzialmente vista da troppe famiglie come un supermercato in cui scegliere dagli scaffali. Occorreva invece, da parte delle autorità regionali, fare ben altro: coinvolgere le forze sociali, i sindacati della scuola, i responsabili dei trasporti urbani ed extraurbani, le autorità sanitarie, i comitati studenteschi, per lanciare un'azione concertata e convinta, veicolando in questo modo verso le famiglie e verso l'opinione pubblica il concetto che proprio dalla scuola, così trascurata in quest'ultimo anno, può iniziare la ripartenza del nostro paese. Ora più che mai, come dichiara la Presidente della sezione scuole paritarie della Campania Valentina Ercolino, occorre mettere in campo una politica di condivisione di pratiche e di intenti inclusiva ed efficace". (Ren)