Speciale scuola: Città metropolitana Roma: Zotta, ad Ardea per verificare possibilità edilizia scolastica leggera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teresa Zotta, vice sindaco e delegata alla Scuola Città metropolitana di Roma, in una nota dichiara: "Siamo ad Ardea per verificare la possibilità di edilizia scolastica leggera. Assieme al sindaco Savarese e ai tecnici di Città metropolitana - spiega in una nota - per individuare un' area idonea al progetto. L'intervento servirà a superare il problema di ricettività delle scuole di Pomezia e contribuirà a dare una risposta concreta agli studenti di Ardea limitandone il pendolarismo. Continua il nostro impegno per ovviare alla problematica legata agli spazi didattici in quadranti in sofferenza. Al vaglio tutte le ipotesi per trovare soluzioni concrete e funzionali". (Com)