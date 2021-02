Roma: Pd Capannelle, certezza e trasparenza su progetto viale Appio Claudio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra si sia arrivati finalmente all'approvazione del progetto che prevede il rifacimento dell'ingresso al Parco degli Acquedotti lungo viale Appio Claudio: progetto sostenuto dalla cittadinanza in ogni sede e dalla nostra sezione". Lo dichiara in una nota la sezione del Pd di Capannelle-Statuario-Quarto Miglio-Osteria del Curato. "Chiediamo quindi certezze per la sua realizzazione e massima trasparenza: le diatribe in corso tra Campidoglio e Municipio non ci rassicurano, così come la rincorsa cieca al consenso elettorale in vista della scadenza di mandato - continua la nota -. Questo progetto nasce dal basso ed è legittimo chiedere che si arrivi alla sua messa in opera dopo mesi di rivendicazioni territoriali, civiche e politiche. Il quartiere lo merita, così come lo merita uno dei parchi più famosi del mondo". (Com)