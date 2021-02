Governo: Renzi, Draghi da italiano ha salvato l'euro e da europeo salverà l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi da italiano ha salvato l'euro, da europeo salverà l'Italia. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Le Monde". In merito alle ragioni che l'hanno portato a togliere la fiducia al governo guidato da Giuseppe Conte, Renzi ricorda che il precedente esecutivo "aveva elaborato un piano molto debole e incompleto" per gestire gli oltre 200 miliardi di euro provenienti dall'Unione europea. "Come hanno potuto apprezzare più volte il presidente (Emmanuel) Macron e i suoi predecessori, Mario Draghi è un uomo estremamente competente, un grande lavoratore e soprattutto è affidabile", ha detto l'ex premier. Secondo Renzi, non è corretto parlare di "fallimento" per il secondo governo guidato da Conte. (segue) (Frp)