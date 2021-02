Governo: Renzi, Draghi da italiano ha salvato l'euro e da europeo salverà l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo rispondeva alle esigenze del momento. L'obiettivo non era quello di celebrare un matrimonio tra il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Si trattava di bloccare Matteo Salvini (leader della Lega), che chiedeva pieni poteri e voleva per l'Italia quello che Marine Le Pen (leader del Rassemblement National, vuole per la Francia", afferma l'ex premier. "Non bisogna dimenticare che durante il primo governo Conte, il capo dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, era partito (in Francia) per incontrare i gilet gialli. Il nostro obiettivo era quello di spingere il Movimento 5 Stelle a scegliere l'Europa e soprattutto bloccare Salvini e da questo punto di vista è stato un risultato fantastico", ha aggiunto Renzi. (Frp)