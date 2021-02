Iran: ambasciatore a Roma Bayat, Italia potrà dare contributo per ritorno Usa nell’accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è un grande Paese europeo e ha le carte in regola per dare un proprio contributo nel percorso del ritorno degli Usa nell’accordo sul nucleare per ripristinarne il quadro iniziale. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’Iran in Italia, Hamid Bayat, nel corso di una conferenza stampa. L’ambasciatore ha ricordato che Italia e Iran hanno una lunga storia nelle proprie relazioni e nel 2021 si festeggeranno i 160 anni dall’avvio dei rapporti diplomatici. “Dopo la firma dell’accordo sul nucleare il volume degli scambi tra i nostri Paesi ha superato i 5 miliardi, con l’Italia al primo posto tra i partner europei dell’Iran”, ha sottolineato il diplomatico. “Purtroppo le ingiuste sanzioni statunitensi hanno condizionato i rapporti bilaterali minacciando gli interessi di molte società”, ha dichiarato Bayat. L’ambasciatore ha osservato che dopo la visita del presidente Rohani in Italia nel 2016 erano stati avviati accordi per 30 miliardi di dollari. 2Purtroppo sono arrivate le sanzioni che erano accompagnate da minacce e intimidazioni statunitensi che hanno portato ad uno stop nei nostri rapporti bancari, che ha portato ad un conseguente fermo delle grandi imprese italiane. Nel 2019 i nostri scambi sono passati da 5 miliardi a meno di un miliardo. Ci sono stati molti danni a causa delle sanzioni economiche statunitensi”, ha dichiarato l’ambasciatore Bayat. Rispondendo ad una domanda sul dialogo tra Italia e Iran in merito ai diritti umani, l’ambasciatore iraniano ha sottolineato che vi è un dialogo costante tra l’ambasciata e il ministero degli Esteri italiano e con la commissione Diritti umani del Senato. (Res)