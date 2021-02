Roma: Patanè (Pd Lazio), su autodemolitori solita totale assenza Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli autodemolitori solita totale assenza da parte del Campidoglio. Lo dichiara, in una nota Eugenio Patanè, consigliere del Pd al Consiglio regionale del Lazio. "Oggi in commissione Ambiente alla Pisana abbiamo registrato ancora una volta l'assenza dei rappresentanti del Campidoglio, che continuano a brillare per mancanza di rispetto e garbo istituzionale - aggiunge Patanè -. Un atteggiamento assai grave soprattutto quando si discute di argomenti come quello degli autodemolitori - in particolare di quelli che insistono sul Parco di Centocelle - che necessitano di essere immediatamente delocalizzati dalla Giunta capitolina. Solo così potrà essere garantita l'accessibilità al Parco archeologico, rendendolo pienamente fruibile. Sull'ormai annosa questione degli autodemolitori - spiega Patanè - esiste una norma messa a disposizione dalla Regione Lazio nella legge di stabilità del 2018, che consente il riordino del comparto e che è rimasta inapplicata dal Comune di Roma anche dopo la sentenza favorevole della Corte Costituzionale. Vista la situazione disastrosa in cui versa il Parco archeologico di Centocelle, con sversamenti, incendi frequenti e rifiuti interrati, l'intervento del Campidoglio non è più procrastinabile. C'è bisogno inoltre di autorizzare le imprese che sono in regola con le norme e perseguire gli abusivi". (segue) (Com)