Sanità: al Gemelli mostra "il Vangelo della sofferenza" per giornata mondiale del malato

- Una luce nel buio: è questo il filo conduttore della mostra fotografica "Il Vangelo della sofferenza" che nella Giornata mondiale del malato, giovedì 11 febbraio, verrà inaugurata presso il policlinico universitario A. Gemelli Irccs anche nella seconda sezione. Questa seconda parte della mostra è dedicata al "magistero della sofferenza" del Papa Santo attraverso le vicende della sua storia personale e le principali tappe del Novecento europeo. "Attraverso le foto, concesse per l'occasione dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e i testi più significativi del magistero papale, i nuovi pannelli - che seguono quelli inaugurati lo scorso 22 ottobre dedicati in particolare ai ricoveri e alle visite di Papa Wojtyla al Policlinico Gemelli – diventano un itinerario storico e spirituale che accompagna il visitatore nei luoghi e nelle parole fondamentali della biografia del Papa che cambiò il corso della storia europea e che fu una luce nelle vite e nelle esperienze dell'intera umanità", si legge nella nota. (segue) (Com)