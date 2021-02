Sanità: al Gemelli mostra "il Vangelo della sofferenza" per giornata mondiale del malato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "San Giovanni Paolo II ha vissuto una singolare e straordinaria esperienza di malattia e sofferenza ben rappresentata nella prima mostra che documenta le parole e i fatti legati ai molteplici ricoveri presso il Policlinico Gemelli – afferma nella nota S. E. Mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica -. Questo Magistero, così ricco e profondo, non si esaurisce solo nei momenti di malattia. Affonda le radici in una vita che fin dall'infanzia porta il sigillo del "Vangelo della sofferenza", come lui stesso ricorda. Da questo Vangelo il Pontefice è stato plasmato fino a diventare testimone vivente di come attraverso il dolore si realizza il mistero della salvezza in Cristo e nel cammino personale di ogni credente. Questa seconda mostra vuole quindi accompagnare ad una lettura della Salvifici doloris che, oltre ad essere un prezioso atto magisteriale, appare in tutta evidenza incarnata nella vita stessa del Pontefice quale via maestra anche per la sua santificazione". (Com)