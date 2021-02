Toscana: Mazzeo, ascoltare messaggio papa Francesco per fratellanza umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la Giornata mondiale della fratellanza umana universale, è una giornata importante dichiarata dalle Nazioni Unite su diretta ispirazione di papa Francesco. Credo che questo messaggio vada non solo ascoltato, ma messo in pratica. E questo dipende da ognuno di noi, come singolo essere umano, ma soprattutto da chi svolge funzioni pubbliche”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, celebra la ricorrenza intervenendo a margine della presentazione, davanti alla Biblioteca Adrio Pucci a Santa Croce, della nuova installazione Modù Modù, dell’artista Giovanni da Monreale. (Ren)