Energia: Assogasliquidi/Federchimica, momento di svolta in Italia per sviluppo Gnl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro complessivo, prosegue la nota, fornisce una chiara indicazione sulle potenzialità del Gnl nei diversi settori di utilizzo, evidenziata non soltanto dalla conferma degli investimenti programmati nel 2020 da parte delle imprese ma anche dall’incremento del numero degli stessi operatori che nel secondo semestre dell’anno segnano un incremento di quasi il 30 per cento: gli investimenti non riguardano solamente il segmento della distribuzione, e si conferma il forte interesse nello sviluppo dell’infrastruttura di approvvigionamento da parte degli operatori e delle istituzioni. Numerose le manifestazioni di interesse da parte delle Autorità di sistema portuale per realizzare depositi “small scale” nelle sedi portuali. Relativamente ai depositi di stoccaggio attualmente si registrano otto progetti con un iter autorizzativo avviato, a cui vanno sommati ulteriori nove con l’iter autorizzativo in corso di valutazione e/o attivazione. “L’Italia è pronta a fare un enorme salto in avanti nell’utilizzo del Gnl che sta registrando un forte incremento della domanda nel settore della logistica e trasporto pesante in tutto il mondo: molte imprese hanno investito e continuano ad investire importanti risorse, nella produzione, distribuzione ed utilizzo del Gnl”, ha commentato Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica. (segue) (Com)