Energia: Assogasliquidi/Federchimica, momento di svolta in Italia per sviluppo Gnl (3)

- “Pensiamo soltanto alla realizzazione dei mezzi come ad esempio navi e camion, che già oggi possono contribuire ad una forte riduzione di emissioni nell’atmosfera e che domani potranno andare a bioGnl senza alcuna trasformazione: abbiamo un’occasione da non farci sfuggire; attualmente il piano di Recovery approvato dal Consiglio dei ministri prevede per il Gnl solo interventi mirati per l’utilizzo e sostegno all’acquisto di autobus e traghetti”, ha spiegato, aggiungendo che “se vogliamo imboccare un percorso di crescita e non vanificare gli investimenti privati in questo ambito ma anzi intercettarne di nuovi, è necessario che il Piano venga implementato in maniera consistente attraverso una linea specifica progettuale sul Gnl”. Nel trasporto marittimo, ha continuato, occorre introdurre norme di defiscalizzazione per la costruzione di depositi o distributori di Gnl nei porti, oltre a definire idonee tariffe portuali per agevolare l’utilizzo di mezzi marittimi alimentati a Gnl e, infine, prevedere misure premianti per le flotte navali. “Nel trasporto stradale pesante è invece fondamentale definire incentivi strutturali a favore dell’autotrasporto, come ad esempio la riduzione di tariffe e canoni per l’utilizzo di infrastrutture autostradali e confermare gli incentivi per l’acquisto di mezzi alimentati a Gnl a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto”, ha concluso, sottolineando la necessità di rafforzare l’impiego di Gnl negli usi off grid in ambito industriale. (Com)