Città metropolitana Roma: Zotta su Piaget, sicurezza e scuola green nella politica dell'ente

- "Sono stati aggiudicati i lavori per la certificazione di prevenzione e incendi (Cpi) e l'inserimento del nuovo impianto fotovoltaico all'Istituto Piaget, succursale di via De Chirico. L'intervento per la certificazione di sicurezza è stato programmato da questa amministrazione per garantire a tutte le scuole superiori attestazioni di garanzia; l'impianto fotovoltaico potrà assicurare autonomia energetica nel rispetto delle norme ambientali. Continuiamo a lavorare per le scuole per far sì che la comunità scolastica possa vivere in ambienti didattici sicuri". Lo dichiara in una nota Teresa Zotta, vice sindaco e delegata alla Scuola della Città metropolitana di Roma. (Com)