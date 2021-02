Lazio: in commissione legge su open innovation, Forte (Pd) "strumento all'avanguardia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi in commissione regionale sviluppo, presieduta da Marietta Tidei, l'audizione sulla Legge regionale proposta da Enrico Forte (Pd) che istituisce e promuove gli Open innovation center nel Lazio, prima regione in Italia a dotarsi di uno strumento innovativo destinato ad innovare il tessuto imprenditoriale dei territoriale guidandoli nel terreno della new economy. "Ringrazio il presidente Tidei e tutti gli intervenuti oggi, nonchè i colleghi della commissione - spiega in una nota Enrico Forte - ricordando come la legge che a breve approderà in consiglio, potrà giovarsi di suggerimenti ed emendativi che potranno renderla ancor più efficace. Gli open innovation center potranno essere inseriti in un albo regionale e giovarsi di una dotazione economica per il proprio funzionamento in base a progetti chiari in grado di coinvolgere una vasta platea di attori: enti locali, università e scuola, mondo delle professioni, datoriali ed enti di altra derivazione. Chi vorrà contribuire con idee, progetti e know how potrà farlo da ogni angolo del territorio regionale. Sarà una vera rete in grado di rafforzare i sistemi produttivi valorizzandone le peculiarità o creandone nuove", conclude Forte. (Com)