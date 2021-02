Trasporti: Erba (M5s) a Terzi, monitoraggi costanti per evitare assembramenti, fase di controllo fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'adozione delle misure di sicurezza anti-Covid dettate dal dpcm per il rientro a scuola degli studenti delle scuole superiori: "Abbiamo chiesto di predisporre monitoraggi costanti per verificare la corretta attuazione di quanto indicato nei piani. L'obiettivo deve essere quello di evitare assembramenti. Questa fase di controllo è fondamentale per individuare tempestivamente eventuali criticità ed eventualmente apportare interventi correttivi". Lo ha dichiarato in una nota Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, commentando la seduta della Commissione V avvenuta questa mattina a Palazzo Pirelli. "Per questi motivi chiediamo all'assessore Terzi di effettuare un check settimanale affinché non vengano vanificati gli sforzi fatti finora. Il trasporto pubblico resta un fattore chiave nel contenimento del virus e nella prevenzione di possibili nuovi focolai", conclude Raffaele Erba.(Com)