Milano: Mascaretti (Fd'I), segnalazioni di mamme e insegnati preoccupati per intere classi al freddo

- "Sto ricevendo messaggi preoccupati e lamentele da mamme e insegnanti che segnalano intere classi delle primarie al freddo". Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Milano. "Per fare un esempio - prosegue - all'Ics Madre Teresa di Calcutta di Largo Guerrieri Gonzaga 4 i bambini della primaria mangiano con 15 gradi in refettorio, la cancellata è rotta e ci sono intrusioni, il giardino che sarebbe meraviglioso, e proprio ora sarebbe utile, è tenuto in pessime condizioni oppure come accade nella scuola San Colombano, dove la situazione non va meglio: da mesi la caldaia è rotta e i ragazzi non possono usare la palestra. Perfino le mascherine destinate ai bambini sono terribili". "Questa amministrazione fa acqua da tutte le parti, ma sui bambini non si scherza. Mi aspetto delle risposte all'interrogazione per sapere in quante scuole sono al freddo, hanno servizi igienici rotti o palestre e giardini inutilizzabili, ma soprattutto mi aspetto interventi immediati e risolutivi", conclude Mascaretti. (com)