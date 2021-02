Governo: Errani-Ruotolo (Misto), apprezziamo parole Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo le parole del presidente Conte che abbiamo sostenuto nella sua azione di governo con convinzione e impegno e che ha raggiunto risultati importanti come la Next Generation Eu. Condividiamo la necessità, indicata da lui, di andare avanti nell'alleanza 5 stelle, Pd e Leu perché è l'unico progetto politico forte, concreto, legato ad una prospettiva reale di modernizzazione del Paese nel segno della transizione ecologica, digitale e nella inclusione sociale. Con questo spirito dobbiamo interpretare insieme questa nuova fase politica". Lo affermano, in una nota, i senatori Vasco Errani e Sandro Ruotolo del gruppo Misto. (com)