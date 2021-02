Usa: in calo le richieste di sussidio di disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti sono calate di 33 mila unità nell’ultima settimana di gennaio, attestandosi a 779 mila. Lo indicano i dati del dipartimento del Lavoro, che confermano la tendenza al ribasso del tasso di disoccupazione nelle ultime settimane. Il numero di nuove richieste di sussidio non era così basso dallo scorso novembre. A metà gennaio erano 17,8 milioni i cittadini degli Stati Uniti beneficiari di forme di sussidio di disoccupazione. Il nuovo presidente Joe Biden sta trattando per estendere la portata dei programmi a beneficio dei disoccupati fino al prossimo settembre, aumentando di 400 dollari i sussidi previsti dagli aiuti federali attraverso un pacchetto di stimolo anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari. Sulla proposta si registra tuttavia l’opposizione del Partito repubblicano, con il quale l’amministrazione Biden sta continuando a trattare a oltranza in queste ore. (Nys)