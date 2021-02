Bangladesh-Myanmar: rohingya, rinviati colloqui su rimpatri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo il colpo di stato il ministero degli Esteri bengalese si è così espresso: “Il Bangladesh osserva e promuove fermamente l’ethos democratico. Speriamo che il processo democratico e gli accordi costituzionali siano rispettati in Myanmar. Come vicini prossimi e amichevoli, vorremmo vedere pace e stabilità in Myanmar. Siamo stati ostinati nello sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose col Myanmar e abbiamo lavorato col Myanmar per il rimpatrio volontario, sicuro e sostenibile dei rohingya accolti in Bangladesh. Ci aspettiamo che questi processi continuino con serietà”. Il ministero ha poi ribadito l’intenzione di continuare a dialogare quando saranno stabiliti contatti col nuovo governo birmano; nello stesso tempo ha riferito che il controllo al confine è stato rafforzato per prevenire un eventuale nuovo afflusso di rohingya. (segue) (Inn)