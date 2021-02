Governo: Sassoli, stagione elettorale e di instabilità sarebbe disastrosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una stagione elettorale e di instabilità politica sarebbe disastrosa per gli italiani. Lo ha dichiarato in una nota il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Sono certo che la responsabilità prevarrà e le osservazioni del presidente della Repubblica saranno tenute nel debito conto dalle forze politiche europeiste. Una stagione elettorale e di instabilità politica sarebbe disastrosa per gli italiani", ha affermato Sassoli. "Dopo i tanti sforzi fatti e l'autorevolezza guadagnata in Europa penso che anche il Movimento 5stelle non rinuncerà a contribuire a sostenere l'impegno del presidente incaricato Mario Draghi", ha aggiunto. "Il legame fra Italia e Unione europea è tornato nel binario giusto ed è fondamentale venga rafforzato con il contributo della forza politica di maggioranza relativa in Parlamento", ha proseguito. "Ci aspettano tante battaglie, per combattere il disagio sociale, per una economia sostenibile, per l'equità e l'uso del Recovery. Non possiamo permetterci di sprecare le opportunità che ci vengono offerte per operare un forte cambiamento", ha concluso. (Beb)